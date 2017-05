iPhone 7 Plus: Neuer Spot ‚Barbers‘ bewirbt den Portraitmodus

Apple zeigt einen neuen Werbespot für das iPhone 7 Plus und rückt darin vor allem dessen Kamera – oder genauer: den Portraitmodus – in den Mittelpunkt. Das Video mit dem Titel „Barbers“ hat dabei eine Spielzeit von etwas mehr als einer Minute. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Update 15.5.2017: Apple will mit dem iPhone 8 alles besser machen. Experten sprechen bereits vom "besten iPhone aller Zeiten".

Mit den Worten "So, das ist es... vermutlich" präsentiert @onleaks auf Twitter computergenerierte Bilder und ein 360°-Video des ...

Die Umsätze von Apple (WKN:865985) in China brachen im letzten Jahren massiv ein. Das Unternehmen verlor 23 %, wodurch der ...

Mit einer Länge von über einer Minute ist der Spot diesmal nicht in Form eines Teasers gestaltet, sondern ein vollwertiger Spot.

Zum zehnjährigen Jubiläum des iPhone wird von Apple in diesem Herbst nicht nur eine ganz besondere, sondern auch ganz besonders ...

Wollt ihr eure Foto- und Videographie-Fähigkeiten am iPhone 7 und iPhone 7 Plus verbessern? Dann schaut doch mal in die Video ...