Versionsverwaltung: GitHub Desktop kommt runderneuert auf Basis von Electron

Die neue Anwendung ersetzt die zwei separaten Varianten für Windows und macOS und bietet ein einheitliches Benutzerinterface. Gleichzeitig hat GitHub ein Paket für den Atom-Editor zur Integration von Git und GitHub… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Eigentlich soll diese Größe helfen, Eigenschaften der Elektronen sowie die Zustände, in denen das Atom existieren kann ...

First Lasing in Hamburg: Am European Xfel - eine Abkürzung für X-Ray Free-Electron ... die Größe von Atomen Der Xfel ist ...