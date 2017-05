Ubisoft: Far Cry 5 und weitere Neuheiten angekündigt

Ein neues Assassin’s Creed, Far Cry 5 und ein Nachfolger vom Rennspiel The Crew: Ubisoft hat gleich mehrere Fortsetzungen angekündigt oder bestätigt. Auch wirtschaftlich läuft es bei dem Publisher derzeit vor allem dank Ghost Recon Wildlands sehr gut. (Ubisoft, Far Cry)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema