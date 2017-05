Staatskrise in Venezuela: Was steckt hinter den blutigen Auseinandersetzungen?

Seit Wochen liefern sich Regierung und Opposition in Venezuela erbitterte Straßenkämpfe. Dutzende Menschen sind gestorben, die Bevölkerung kämpft ums Überleben. Wie konnte es dazu… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Manuel da Silva Oliveira hat 870 Sorten Eis auf der Karte, der Aushang in seinem Lokal nimmt eine ganze Wand ein: Hotdog-Eis ...

In Venezuela sind die Proteste gegen Staatschef Nicolás Maduro erneut eskaliert. Bei schweren Zusammenstößen mit der Polizei ...

Bei den Protesten in Venezuela hat es ein weiteres Todesopfer gegeben. Ein 18-Jähriger sei bei einem Protest im westlichen ...

Papst Franziskus hat sich in der schweren Staatskrise in Venezuela erneut eingeschaltet. Er sei davon überzeugt, dass eine ...

Caracas In Venezuela läuft die Opposition ... Reform in Angriff nehmen, damit die Staatskrise überwunden werden kann.

Papst Franziskus hat sich in der schweren Staatskrise in Venezuela erneut eingeschaltet. Er sei davon überzeugt, dass eine ...

Franziskus hatte sich am Wochenende in der schweren Staatskrise in Venezuela erneut eingeschaltet. Er sei davon überzeugt ...