Nokia 9 und 8: Offizielles Video zeigt Flaggschiff-Smartphones vor der Präsentation

HMD Global hat versehentlich ein Video veröffentlicht, in dem nicht nur das Nokia 5 und das Nokia 3 zu sehen sind, sondern auch das Nokia 9 und das Nokia 8, die bisher noch nicht offiziell vorgestellt wurden. So sehen die neuen Nokia-Smartphones aus: Themen: Nokia, Nokia 3310 (2017), Nokia Lumia… Quelle: giga.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

HMD Global plane insgesamt sieben Android-Smartphones in diesem Jahr zu produzieren: das Nokia 3, das Nokia 5 und das Nokia 6 ...

Sie haben den Anschluss an Apple, Samsung & Co. verloren – Doch jetzt versuchen sich Nokia und Blackberry zurück in den Markt ...