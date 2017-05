Raven Ridge: Ryzen Mobile ist viel schneller bei halber Leistungsaufnahme

AMD wird seine Notebook-Prozessoren mit Vega-Grafikeinheit und Zen-Kernen im zweiten Halbjahr 2017 veröffentlichen. Der Hersteller verspricht eine bis zu 50 Prozent höhere Geschwindigkeit, dabei sollen die Chips nur die Hälfte an Energie benötigen. (AMD Zen, Prozessor)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

AMD hat im Anschluss ... extending our Zen core into the mainstream desktop and premium notebook markets with the launches ...