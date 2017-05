Apple Pay: Apple baut Bezahldienst in Europa aus

Apple Pay ist mit Italien nun in einem sechsten europäischen Land verfügbar. Der Start zeichnete sich seit Wochen ab – gemeinsam mit der Einführung in Deutschland, die aber nach wie vor… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Apple Pay ist mit Italien nun in einem sechsten europäischen Land verfügbar. Der Start zeichnete sich seit Wochen ab ...

Update 7.03.2017: Iren sind menschlich - und sofern sie Kunden der KBC Ireland Bak oder der Ulster Bank sind, seit heute in der ...

Drei Banken in Italien genügten für den heutigen Start von Apple Pay in Italien. Von Apple Pay in Deutschland fehlt bislang ein ...