Ligue 1: AS Monaco feiert achten Meistertitel

Ein Unentschieden hätte gereicht, doch AS Monaco siegte gegen AS Saint-Étienne – und ist zum achten Mal französischer Fußballmeister. Zur Belohnung gab es 50… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Youngster Kylian Mbappe hat AS Monaco in der französischen Ligue 1 zum ersten Titelgewinn seit 17 Jahren geführt. Der 18 ...

Dem AS Monaco fehlt lediglich ein Punkt zum Meistertitel in der französischen Ligue 1. Sollte der eingefahren werden, erwartet ...

Mit dem Sieg gegen OSC Lille geht AS Monaco einen riesigen Schritt in Richtung Titel. Monaco hat bei drei Zählern Vorsprung auf ...

Die AS Monaco hat dank eines 4:0-Sieges über den LOSC Lille nun 102 Tore in der französischen Ligue 1 geschossen. Die Tore für ...

Der AS Monaco hatte sich schon am ... Meistertitel in der französischen Ligue 1 quasi gesichert. Mit dem 2-0 Sieg am ...